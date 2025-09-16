Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

Последствия могут быть еще более серьезными, если выброшенный мимо мусор навредил здоровью людей или окружающей среде. В таком случае, размер штрафа увеличится до семи тысяч рублей. А при возникновении несанкционированной свалки — грозит уголовная ответственность. В таком случае человека оштрафуют на 200 тысяч рублей и могут приговорить к тюремному заключению на срок до двух лет.