Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

За выброшенный мимо урны мусор могут оштрафовать или даже привлечь к уголовной ответственности. О наказании за неправильно выброшенные отходы напомнил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает NEWS.ru.
Штраф за выброс мусора мимо урны составляет от двух до трех тысяч рублей. Однако, если в течение года человека поймают за аналогичное правонарушение, то придется заплатить уже от трех до пяти тысяч рублей.
Последствия могут быть еще более серьезными, если выброшенный мимо мусор навредил здоровью людей или окружающей среде. В таком случае, размер штрафа увеличится до семи тысяч рублей. А при возникновении несанкционированной свалки — грозит уголовная ответственность. В таком случае человека оштрафуют на 200 тысяч рублей и могут приговорить к тюремному заключению на срок до двух лет.
Ранее сайт KP.RU рассказывал о «мусорной» реформе в России в 2025 году, целью которой является ликвидация свалок. По плану к 2030 году должно перерабатываться 100% отходов.