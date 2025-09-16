Ричмонд
Жители Ростова сообщили о перебоях в работе одного из мессенджеров

Утром 16 сентября ростовчане некоторое время не могли отправлять сообщения в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 сентября, жители Ростова-на-Дону пожаловались на перебои в работе одного из мессенджеров. В приложении некоторое время нельзя было загружать и отправлять сообщения.

Судя по данным портала сбой.рф, масштабных отключений при этом не фиксировалось, а жалоб из Ростовской области на указанную ситуацию за последнее время не поступало.

Напомним, в течение прошедшей ночи в регионе действовало предупреждение о беспилотной опасности. В нескольких территориях региона ликвидировали 11 БПЛА самолетного типа.