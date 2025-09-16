Ричмонд
В Нижегородской области стартовала научная конференция «Болдинские чтения»

Гостями стали филологи, историки, культурологи, искусствоведы и сотрудники музеев.

Источник: Национальные проекты России

Международная научная конференция «Болдинские чтения» проходит с 15 по 18 сентября в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Гостями форума стали филологи, историки, культурологи, искусствоведы, сотрудники музеев, архивов, библиотек, научных центров, учителя русского языка и литературы из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Также в мероприятии принимают участие представители Кишиневского государственного педагогического университета имени И. Крянгэ из Молдовы и Стамбульского университета. В последний день работы конференции состоится презентация издания «Вымыслы Пушкина» Дмитрия Дарского.

«Возникшая более полувека назад конференция “Болдинские чтения” по-прежнему сохраняет статус важнейшего научного форума не только для отечественной, но и для мировой пушкинистики. И то, что местом ее проведения является именно Болдино, подпитывает и мотивирует участников чтений на новые научные изыскания. С уверенностью можно утверждать, что, если будет конференция, то будут и новые научные открытия. Ведь Пушкин неисчерпаем», — подчеркнула директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» Нина Жиркова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.