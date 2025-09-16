В Нижегородской области стартовала научная конференция «Болдинские чтения»

«Возникшая более полувека назад конференция “Болдинские чтения” по-прежнему сохраняет статус важнейшего научного форума не только для отечественной, но и для мировой пушкинистики. И то, что местом ее проведения является именно Болдино, подпитывает и мотивирует участников чтений на новые научные изыскания. С уверенностью можно утверждать, что, если будет конференция, то будут и новые научные открытия. Ведь Пушкин неисчерпаем», — подчеркнула директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» Нина Жиркова.