В Усть-Кутском районе откроют первый официальный приют для безнадзорных собак

Сейчас на объекте обустроили 80 вольеров, карантинную зону, административные помещения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Кутском районе в поселке Карпово откроют первый официальный приют для безнадзорных собак. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства. Его возвели на 3,4 миллиона рублей из областного бюджета.

— Сейчас на объекте обустроены 80 вольеров и карантинная зона, ограждение территории, построены административные помещения, купили инвентарь и оборудование, — пояснил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Специалисты приюта будет заниматься лечением, стерилизацией и возвращением животных в их естественную среду. Также создадут команду для поиска и спасения бездомных животных, а также для оказания экстренной помощи раненым собакам.

В прошлом году гранты на создание таких приютов получили представители Ангарска, Братска, Чунского и Черемховского районов.