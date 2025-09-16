В Усть-Кутском районе откроют первый официальный приют для безнадзорных собак

В Усть-Кутском районе в поселке Карпово откроют первый официальный приют для безнадзорных собак. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства. Его возвели на 3,4 миллиона рублей из областного бюджета.
— Сейчас на объекте обустроены 80 вольеров и карантинная зона, ограждение территории, построены административные помещения, купили инвентарь и оборудование, — пояснил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Специалисты приюта будет заниматься лечением, стерилизацией и возвращением животных в их естественную среду. Также создадут команду для поиска и спасения бездомных животных, а также для оказания экстренной помощи раненым собакам.
В прошлом году гранты на создание таких приютов получили представители Ангарска, Братска, Чунского и Черемховского районов.