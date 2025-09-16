Боец ВС РФ в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ в Новопетровском

Штурмовик Вооруженных сил России в одиночку ликвидировал шестерых боевиков ВСУ в селе Новопетровское в Днепропетровской области, что позволило российским подразделениям продвинуться в населенном пункте. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир штурмовой роты 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Витор.