Боец ВС РФ в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ в Новопетровском

Действия штурмовика позволили основным силам продвинуться в населенном пункте.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовик Вооруженных сил России в одиночку ликвидировал шестерых боевиков ВСУ в селе Новопетровское в Днепропетровской области, что позволило российским подразделениям продвинуться в населенном пункте. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир штурмовой роты 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Витор.

По его словам, операцию в Новопетровском выполняла российская разведгруппа из двух человек. Противник не ожидал появления бойцов ВС РФ.

«Навстречу моим бойцам шло шестеро, завязалась перестрелка, один был ранен, один боец всех шестерых ликвидировал», — рассказал командир.

Витор добавил, что действия российского бойца позволили продвинуться в селе основным силам.

Напомним, министерство обороны РФ сообщило об освобождении Новопетровского 12 сентября. Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток». Также в Днепропетровской области боевики ВСУ были выбиты из Новониколаевки.