В Москве дали старт автопробегу в Самару на машинах LADA

Появились фото машин-участниц автопробега «Москва — Самара».

Источник: АВТОВАЗ

В понедельник, 15 сентября, в Москве дали старт автопробегу в Самару, который пройдет через более 1700 км по территории семи субъектов России. Машинами-участницами являются современные модели LADA. Об этом сообщили в АВТОВАЗе.

«Это важный шаг в развитии и популяризации внутреннего автотуризма в рамках экосистемы национального туристического бренда. Путешествие должно открыть для широкой аудитории красоту и потенциал российских маршрутов», — рассказали в пресс-службе.

Колонна из 11 экипажей отправилась в пятидневную поездку. Участников автопробега «Москва — Самара» ждет насыщенная программа. Так, они посетят жемчужины Золотого кольца и Поволжья.

Финальной точкой маршрута станет Тольятти. 19 сентября там состоится торжественное завершение пробега и деловая программа. В проекте участвуют более 30 человек.

Более 1700 км за пять суток на автомобилях Lada: уникальный автопробег «Москва — Самара» охватит восемь городов.