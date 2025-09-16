В Москве дали старт автопробегу в Самару на машинах LADA

В понедельник, 15 сентября, в Москве дали старт автопробегу в Самару, который пройдет через более 1700 км по территории семи субъектов России. Машинами-участницами являются современные модели LADA. Об этом сообщили в АВТОВАЗе.
«Это важный шаг в развитии и популяризации внутреннего автотуризма в рамках экосистемы национального туристического бренда. Путешествие должно открыть для широкой аудитории красоту и потенциал российских маршрутов», — рассказали в пресс-службе.
Колонна из 11 экипажей отправилась в пятидневную поездку. Участников автопробега «Москва — Самара» ждет насыщенная программа. Так, они посетят жемчужины Золотого кольца и Поволжья.
Финальной точкой маршрута станет Тольятти. 19 сентября там состоится торжественное завершение пробега и деловая программа. В проекте участвуют более 30 человек.
Более 1700 км за пять суток на автомобилях Lada: уникальный автопробег «Москва — Самара» охватит восемь городов.