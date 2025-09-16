Ричмонд
Первый этап ремонтных работ на Дворцовом мосту стартовал

Сегодня стартуют ремонтные работы на Дворцовом мосту. Для их проведения введут поэтапное ограничение проезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Источник: Архив МК в Питере

Первый этап продлится с 16 по 25 сентября. В течение этого периода проезд по мосту возможен по четырём полосам (по две полосы в каждую сторону) вместо привычных шести. Две крайние полосы от Университетской набережной в сторону Дворцовой и Адмиралтейской набережных временно перекроют для ремонта.

Второй и третий этапы запланированы на период с 26 сентября по 5 октября и с 6 по 15 октября соответственно. Аналогично первому этапу, движение будет осуществляться по четырёхполосной схеме.

Ранее «МК в Питере» рассказывал о том, как ремонтные работы на Дворцовом повлияют на движение троллейбусных маршрутов.