Группа «Кватро», гастрофест и салют: как Нижнекамск отметит День города

Их выступления пройдут на центральной сцене возле ТЦ «Манзара» 20 сентября и завершатся праздничным салютом в 21:30. Об этом на планерке сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Ильдар Рамазанов.
«Музыкальная группа “Кватро”, работающая в жанре классического кроссовера, станет главным подарком для горожан и гостей. В их репертуаре много патриотических песен, на которых выросло и возмужало несколько поколений. В год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы они будут звучать особенно трогательно», — отметил Ильдар Рамазанов.
22 сентября — официальная дата рождения Нижнекамска. В 1966 году поселок Нижнекамский получил статус города.
«Это один из самых значимых праздников для всех нас. Это возможность еще раз убедиться, в каком прекрасном месте и с какими замечательными людьми мы живем. Поэтому День города — это не только праздник, а еще и дань уважения и признания первостроителям, ветеранам, всем жителям Нижнекамска», — подчеркнул Ильдар Рамазанов.
Так как 22 сентября в этом году выпадает на понедельник, основные торжества перенесли на 20 и 21 сентября.
Культурная программа:
20 сентября в 9:00 состоится «Кросс Нижнекамска — 2025». «Мы хотим, чтобы как можно больше людей — и профессионалов, и любителей — приняли участие в этом старте, почувствовали атмосферу единства и спортивного духа», — сказал Рамазанов.
В парке «Семья» гостей ждут мастер-классы, ярмарки, спортивные состязания, показательные выступления и концерт «Лучший город на земле».
20 сентября здесь откроется гастрономический фестиваль, выставка сельских поселений и праздничная ярмарка. Запланированы выставки автомобилей, фестиваль «Автозвук», профориентационные площадки от МЧС, ДПС и военно-патриотическая экспозиция Союза добровольцев Донбасса.
С 15:00 до 18:40 пройдет концерт «Город, рожденный для счастья». В его рамках вручат паспорта лучшим школьникам, поздравят молодоженов и юбиляров.
21 сентября с 14:00 до 18:00 экстрим-парк «АЙДА» станет площадкой для соревнований по экстремальным видам спорта, выступлений артистов и фаер-шоу.
«Особое внимание уделяется безопасности. Управлением МВД России по Нижнекамскому району предприняты все меры. Также обращаю внимание водителей: 20 сентября с 11:00 до 23:00 движение по проспекту Шинников будет перекрыто», — сообщил Рамазанов.