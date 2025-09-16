Ричмонд
Группа «Кватро», гастрофест и салют: как Нижнекамск отметит День города

20 сентября главными хедлайнерами Дня города в Нижнекамске станут московская вокальная группа «Кватро», исполнитель Адлер Коцба, певец «3-й Январь», народный артист Татарстана Марат Галимов, заслуженная артистка Татарстана Линара Батталова и DJ Nikita Pokrovskiy.

Их выступления пройдут на центральной сцене возле ТЦ «Манзара» 20 сентября и завершатся праздничным салютом в 21:30. Об этом на планерке сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Ильдар Рамазанов.

«Музыкальная группа “Кватро”, работающая в жанре классического кроссовера, станет главным подарком для горожан и гостей. В их репертуаре много патриотических песен, на которых выросло и возмужало несколько поколений. В год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы они будут звучать особенно трогательно», — отметил Ильдар Рамазанов.

22 сентября — официальная дата рождения Нижнекамска. В 1966 году поселок Нижнекамский получил статус города.

«Это один из самых значимых праздников для всех нас. Это возможность еще раз убедиться, в каком прекрасном месте и с какими замечательными людьми мы живем. Поэтому День города — это не только праздник, а еще и дань уважения и признания первостроителям, ветеранам, всем жителям Нижнекамска», — подчеркнул Ильдар Рамазанов.

Так как 22 сентября в этом году выпадает на понедельник, основные торжества перенесли на 20 и 21 сентября.

Культурная программа:

17—18 сентября Татарский драматический театр имени Т. Миннуллина откроет сезон премьерой спектакля «Галия». 19 сентября в музее пройдет персональная выставка художника Олега Жадовского. 20 сентября ТЮЗ представит «Ромео и Джульетту», а 21 сентября — «Муху-Цокотуху». Для Почетных граждан и первостроителей предусмотрены бесплатные места. 23 сентября театр имени Т. Миннуллина приглашает на вечер татарских ретро-песен «Моңлы кич» (вход свободный).

20 сентября в 9:00 состоится «Кросс Нижнекамска — 2025». «Мы хотим, чтобы как можно больше людей — и профессионалов, и любителей — приняли участие в этом старте, почувствовали атмосферу единства и спортивного духа», — сказал Рамазанов.

В парке «Семья» гостей ждут мастер-классы, ярмарки, спортивные состязания, показательные выступления и концерт «Лучший город на земле».

20 сентября здесь откроется гастрономический фестиваль, выставка сельских поселений и праздничная ярмарка. Запланированы выставки автомобилей, фестиваль «Автозвук», профориентационные площадки от МЧС, ДПС и военно-патриотическая экспозиция Союза добровольцев Донбасса.

С 15:00 до 18:40 пройдет концерт «Город, рожденный для счастья». В его рамках вручат паспорта лучшим школьникам, поздравят молодоженов и юбиляров.

21 сентября с 14:00 до 18:00 экстрим-парк «АЙДА» станет площадкой для соревнований по экстремальным видам спорта, выступлений артистов и фаер-шоу.

«Особое внимание уделяется безопасности. Управлением МВД России по Нижнекамскому району предприняты все меры. Также обращаю внимание водителей: 20 сентября с 11:00 до 23:00 движение по проспекту Шинников будет перекрыто», — сообщил Рамазанов.