Группа «Кватро», гастрофест и салют: как Нижнекамск отметит День города

«Это один из самых значимых праздников для всех нас. Это возможность еще раз убедиться, в каком прекрасном месте и с какими замечательными людьми мы живем. Поэтому День города — это не только праздник, а еще и дань уважения и признания первостроителям, ветеранам, всем жителям Нижнекамска», — подчеркнул Ильдар Рамазанов.