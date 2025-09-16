День города в Краснодаре отметят без праздничного салюта и излишеств

Глава города Евгений Наумов подчеркнул, что празднование будет проходить без излишеств, как и в прошлом году, чтобы обеспечить безопасность жителей и туристов. Вместо масштабного концерта на центральной улице Красной от Главной городской площади до Казачьей площади будет работать интерактивный исторический маршрут. На нескольких площадках организуют театрализованные постановки, музыкальные выступления и подсветку памятников архитектуры.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что главным событием станет гастрономический фестиваль «Гриль Рест Фест» на новой площадке на улице Обрывной с 26 по 28 сентября. Здесь выступят известные шеф-повара из разных регионов России, включая Москву, пройдут мастер-классы по приготовлению мяса и рыбы, дегустации и развлекательные программы для всей семьи.