ФСБ: В Новосибирске задержана женщина за причастность к диверсии на Транссибе

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Новосибирске женщину. причастную к диверсии на Транссибе по заданию Киева. Об этом сообщили в ведомстве.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Новосибирске задержана гражданка России 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.
Накануне Следственный комитет опубликовал видео момента задержания членов организованной преступной группы, финансировавшей ВСУ. В кадре показана работа сотрудников ФСБ РФ по нейтрализации участников схемы, которые незаконно вывели из России свыше 2,5 миллиарда рублей.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания гражданина Азербайджана в Ставропольском крае, который занимался подготовкой терактов по заданию украинских кураторов.
Также в Челябинской области силовики задержали 36-летнего мужчину, которого подозревает в публичном оправдании терроризма. Причиной стали посты, которые мужчина публиковал в Telegram-канале.