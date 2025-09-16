Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: В Новосибирске задержана женщина за причастность к диверсии на Транссибе

В Новосибирске задержали пособницу украинских спецслужб.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Новосибирске женщину. причастную к диверсии на Транссибе по заданию Киева. Об этом сообщили в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Новосибирске задержана гражданка России 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.

Накануне Следственный комитет опубликовал видео момента задержания членов организованной преступной группы, финансировавшей ВСУ. В кадре показана работа сотрудников ФСБ РФ по нейтрализации участников схемы, которые незаконно вывели из России свыше 2,5 миллиарда рублей.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания гражданина Азербайджана в Ставропольском крае, который занимался подготовкой терактов по заданию украинских кураторов.

Также в Челябинской области силовики задержали 36-летнего мужчину, которого подозревает в публичном оправдании терроризма. Причиной стали посты, которые мужчина публиковал в Telegram-канале.