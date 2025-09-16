Древнее египетских: найдены самые старые в мире мумии

Когда речь заходит о мумификации, на ум обычно приходят древние египтяне. Но археологи обнаружили свидетельства того, что цивилизации использовали технику мумификации для сохранения своих умерших тысячи лет назад. Ученые нашли в Юго-Восточной Азии то, что может быть старейшими из известных мумий в мире, причем некоторые из сохранившихся останков, как полагают, датируются 12 000 годами.