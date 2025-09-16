Ричмонд
В Иркутске археолог нашел немецкую гранату 1913 года выпуска

Мужчина обнаружил находку в ходе раскопок на улице Дальневосточной.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске археолог нашел немецкую гранату 1913 года выпуска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по региону, у находки не было взрывателя, поэтому она не представляла угрозы местным жителям.

— Специалист-археолог обратился в отдел полиции с заявлением об обнаружении гранаты в ходе раскопок на улице Дальневосточной, — уточнили в полиции.

Туда выехала оперативная группа, участковый и взрывотехники Росгвардии. Они предварительно установили, что в земле обнаружили сильно проржавевший корпус немецкой гранаты, произведенной в 1913 году.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что женщина погибла на пожаре на улице Читинской в Иркутске.