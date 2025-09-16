В Новосибирске оштрафовали фонд, признанный иноагентом

НОВОСИБИРСК, 16 сен — РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска оштрафовал на 300 тысяч рублей признанный иностранным агентом фонд «Так-Так-Так»* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
«Постановлением суда фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению “Так-Так-Так”* признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что иностранный агент обязан представлять в Минюст России или его территориальный орган полный отчет о своей деятельности.
«В установленные законом сроки (15 октября 2024 года) соответствующие сведения за третий квартал 2024 года фонд… в уполномоченный орган не представил. В судебное заседание представитель фонда не явился, извещен надлежаще, об отложении судебного заседания не ходатайствовал», — сообщили в пресс-службе.
Фонд «Так-Так-Так»* был внесен в реестр иностранных агентов в 2017 году.
* Признан иноагеном в России.