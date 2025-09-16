В Новосибирске оштрафовали фонд, признанный иноагентом

«В установленные законом сроки (15 октября 2024 года) соответствующие сведения за третий квартал 2024 года фонд… в уполномоченный орган не представил. В судебное заседание представитель фонда не явился, извещен надлежаще, об отложении судебного заседания не ходатайствовал», — сообщили в пресс-службе.