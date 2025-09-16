На Земле началась новая магнитная буря: как она влияет на планету

На Земле началась повторная магнитная буря, которая пока что протекает довольно умеренно. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.
«На Земле, после небольшого перерыва, между 3 и 6 часами утра по московскому времени зарегистрирована новая магнитная буря уровня G1 (слабая). В настоящее время планета, судя по всему, достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и возмущений уровня G3 больше не наблюдается», — следует из публикации.
Сейчас наблюдаются отдельные слабые и умеренные бури, между которыми отмечаются периоды спокойствия. По информации ИКИ РАН, если не появится новых факторов, такая обстановка сохранится еще 2−3 дня.
Однако уточняется, что скорость солнечного ветра остается очень высокой и даже продолжает увеличиваться, уже превысив критическую отметку в 750 км/с. Любое усиление магнитного поля может вновь спровоцировать магнитные бури 2−3 уровня.
Прежде KP.RU писал, как магнитная буря влияет на здоровье населения Земли. Выяснилось, что метеозависимые люди чаще всего чувствуют недомогание, а также головные боли. К тому же, у некоторых повышается артериальное давление.