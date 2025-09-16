На Земле началась новая магнитная буря: как она влияет на планету

«На Земле, после небольшого перерыва, между 3 и 6 часами утра по московскому времени зарегистрирована новая магнитная буря уровня G1 (слабая). В настоящее время планета, судя по всему, достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и возмущений уровня G3 больше не наблюдается», — следует из публикации.