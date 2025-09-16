ФПК о дефиците поездов в Калининград: согласовываем их с Беларусью и Литвой

На вопрос, могут ли обычные пассажиры выкупать купе для инвалидов, которые остаются невостребованными, в ФПК уточнили, что в приоритетном порядке эти места предоставляются пассажирам, передвигающимся в инвалидных колясках. «В таких купе предусмотрены расширенные коридоры и дверные проемы. Санузел здесь увеличен и оснащен поручнями, а данные на информационных табло дублируются шрифтом Брайля. Стоит отметить, что сразу после открытия продажи билетов в специализированное купе приобрести места могут только пассажиры, перемещающиеся на инвалидных колясках. Для других категорий инвалидов оформление возможно за 10 дней до отправления», — сообщили в пресс-службе.