«Чужой» растет: появляющиеся из «метеорита» таинственные щупальца вызвали бурную реакцию

«Сегодня я был напуган, и мне стало страшно, я подумал, что он сбежал», — сказал мужчина в посте TikTok, переведенном с испанского 11 сентября. Согласно его последующим постам, организм продолжал расти всякий раз, когда на него попадал свет, и было видно, как он пульсирует и движется на кухне Кина, которую он держал неосвещенной, за исключением случаев, когда светил фонариком рядом с объектом.