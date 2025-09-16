«Чужой» растет: появляющиеся из «метеорита» таинственные щупальца вызвали бурную реакцию

Человек, который называет себя в Интернете «Kин», сообщил, что 29 августа обнаружил небольшой космический камень серебристого цвета в огненном кратере в Панаме. С тех пор он поделился серией видеороликов на TikTok, демонстрирующих то, что он описал как метеорит, сжигающий листья при контакте, и неуправляемый организм с щупальцами, вырастающий из внеземного камня.
Через неделю после своего первоначального сообщения Кин заявил, что кратер «светится ночью», поделившись кадрами таинственного свечения темного участка. На последующих видео было видно, как масса маслянистых, похожих на щупальца наростов быстро распространяется из расщелин скалы, в конечном итоге поглощая объект, пишет Daily Mail.
Видеоролики стали вирусными в социальных сетях, и некоторые зрители утверждают, что на них изображен «растущий инопланетянин», в то время как другие отвергают их как мистификацию.
«Есть люди, которые хотят верить, но на самом деле это похоже на картошку, — поделился один пользователь соцсетей. — Этот металлический блеск напоминает о запахе краски, и то, что камера сделала надрез, прежде чем прикоснуться к нему, вызывает подозрение. Кстати, железные метеориты не участвуют в фотосинтезе. Это картофель».
Кин утверждает, что покрытый щупальцами экземпляр теперь хранится в большом сейфе, но некоторые усомнились в его рассказе, утверждая, что этот организм — обычное растение, а сцена с падением метеорита была инсценирована.
Хотя его видеозаписи были просмотрены миллионы раз, не было ни независимого подтверждения того, что объект является метеоритом, ни каких-либо подтверждений от ученых относительно состава организма, растущего вокруг него, отмечает Daily Mail.
Метеоритные трекеры также не подтвердили, что в прошлом месяце в районе Педрегал в Панаме упал космический камень. Несмотря на это, Кин утверждал, что отправил образцы щупалец друзьям по почте, но публично об их анализе не сообщалось.
Скептики в Интернете отметили, что на изображении предполагаемого кратера, из которого Кин вытащил метеорит, видно несколько спичек, что наводит на мысль о том, что отверстие было намеренно подожжено. Другие отметили, что Кин смог поднять метеорит голыми руками без каких-либо проблем, несмотря на то, что объект просто прожег несколько листьев на деревьях.
Критики выразили обеспокоенность по поводу обращения Кина с образцом, отметив, что он, по-видимому, прикасался к странным щупальцам голыми руками, что могло привести к загрязнению образцов, которые, как он утверждал, отправлял на исследование.
Кин добавил в своих видеороликах, что некоторые обращались к нему, утверждая, что найденный им объект вовсе не был метеоритом, а был «яйцом» растения, из которого прорастает организм под названием Clathrus archeri, или гриб «Пальцы дьявола».
Однако загадочный организм Кина, по-видимому, выглядит иначе, чем этот гриб. У этого вещества много щупалец, которые имеют черный, похожий на смолу блеск, пишет Daily Mail. Что касается гриба «Пальцы дьявола», то, как правило, это растение красного цвета, с гораздо меньшим количеством слизи, похожей на смолу, покрывающей щупальца.
За последние дни вирусная шумиха стала еще более пугающей, поскольку Кин даже заявил, что организм отделился от серебряной скалы и спрятался в запертом сейфе Кина.
«Сегодня я был напуган, и мне стало страшно, я подумал, что он сбежал», — сказал мужчина в посте TikTok, переведенном с испанского 11 сентября. Согласно его последующим постам, организм продолжал расти всякий раз, когда на него попадал свет, и было видно, как он пульсирует и движется на кухне Кина, которую он держал неосвещенной, за исключением случаев, когда светил фонариком рядом с объектом.
«Когда наступает ночь, я спокоен, я знаю, что оно не вырастет. Каждый раз, когда я показываю его, когда я включаю свет, оно растет и подвергает меня опасности», — написал Кин в новом видео, опубликованном в воскресенье.
Панамец заявил, что к нему обратились несколько человек с просьбой передать странное вещество, «опасаясь за его безопасность».
Тем временем пользователи социальных сетей предупредили Кина, что они опасаются, что правительственные власти могут попытаться отобрать у него загадочный образец и удалить видео из Интернета.
В посте, который был переведен на несколько языков, Кин обратился к своим подписчикам с просьбой: «Сохраните видео. Они являются нашими доказательствами. Вероятно, все они будут удалены».
Хотя видео Кина заполонили социальные сети, многие также заявили, что вся история является мистификацией. Исследователь Джон Гриневальд-младший прокомментировал, что если бы существо выросло из скалы, это могло бы свидетельствовать о панспермии — концепции, согласно которой жизнь на Земле была занесена сюда метеоритами из космоса.