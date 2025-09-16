Apple предупредила о быстром разряде батареи после установки iOS 26

В iOS 26 компания Apple представила полностью переработанный дизайн и ряд новых функций. Некоторые из них, в том числе дополнительные визуальные эффекты и расширенные возможности кастомизации, требуют больше вычислительных ресурсов. Это может привести к небольшому, а в некоторых случаях и постоянному снижению производительности на отдельных моделях iPhone. Инженеры уже работают над оптимизацией системы. В будущих апдейтах компания обещает улучшить автономность устройств и снизить нагрузку на процессор.