В Новосибирске пройдет кастинг радиоведущих

Если у вас блестящий кругозор, но на работе он не пригождается — предлагаем попробовать нечто новое. Приходите на кастинг радиоведущих!
Если вы эрудированны и хороши в беседе, вам будет интересно. А если в придачу к этому обладаете четкой речью и хорошей дикцией, то у вас все шансы. Ждем вас на кастинг в «Комсомольскую правду». На кастинг радиоведущих!
Опыт приветствуется, но не является обязательным. Будь вы коуч, или курьер, таксист или слесарь — шансы есть у каждого.
Для начала присылайте свое резюме и небольшое эссе о том, зачем вам нужен этот кастинг. Каждого, кто заинтересует жюри, мы пригласим на первый этап — собеседование. Прошедших ждет мастер-класс о работе на радио и пробы в прямом эфире. Это уникальный опыт, а лучшего ждет предложение о работе на Радио «Комсомольская правда».
Электронная почта: kp.nsk@phkp.ru В теме письма нужно одно слово «кастинг».
Телефон: +7−913−469−70−77.
Да поторопитесь! Мы закроем конкурс, как только найдем лучшего.