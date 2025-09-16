В Новосибирске пройдет кастинг радиоведущих

Для начала присылайте свое резюме и небольшое эссе о том, зачем вам нужен этот кастинг. Каждого, кто заинтересует жюри, мы пригласим на первый этап — собеседование. Прошедших ждет мастер-класс о работе на радио и пробы в прямом эфире. Это уникальный опыт, а лучшего ждет предложение о работе на Радио «Комсомольская правда».