Открыта регистрация на международный чемпионат программирования Yandex Cup 2025

Российская IT-компания «Яндекс» открыла регистрацию на международный турнир для программистов Yandex Cup 2025. Призовой фонд чемпионата составил 12 млн рублей, а принять участие могут все желающие (обладающие навыками программирования, конечно), включая даже подростков.
Известно, что главными международными состязаниями в 2025 году станут два трека — алгоритмы и машинное обучение. К тому же в этом году открывается ML-направление для программистов-юниоров из России в возрасте 14−18 лет.
«С 2011 года Yandex Cup объединял программистов в разных странах — от Яндекс. Алгоритма с финалом в Берлине до соревнований в Центральной Азии. В этом году мы не только расширяем географию, проводя финал в Стамбуле, но и отвечаем на главный тренд индустрии. Машинное обучение — технология, которая меняет мир и лежит в основе наших продуктов, включая Поиск, автономный транспорт и Алису. Поэтому запуск международного ML-трека — это логичный этап развития Yandex Cup и возможность собрать на одной площадке лучших ML-инженеров со всего мира, включая российских школьников, которые уже выигрывали мировые чемпионаты и уверенно решают задачи взрослого уровня», — говорит руководитель направления по работе с молодёжью компании Марина Максимова.
Всего же будет шесть направлений: аналитика, фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, машинное обучение и «Алгоритм». Также предусмотрены три категории участников — упомянутые юниоры, взрослые программисты и сотрудники «Яндекса».
20−29 октября запланирован пробный тур, 2 ноября состоится квалификация, а отборочный тур по машинному обучению пройдет с 15 октября по 5 ноября. Финал и церемония награждения победителей — 5−7 декабря в Стамбуле.