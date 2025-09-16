Открыта регистрация на международный чемпионат программирования Yandex Cup 2025

«С 2011 года Yandex Cup объединял программистов в разных странах — от Яндекс. Алгоритма с финалом в Берлине до соревнований в Центральной Азии. В этом году мы не только расширяем географию, проводя финал в Стамбуле, но и отвечаем на главный тренд индустрии. Машинное обучение — технология, которая меняет мир и лежит в основе наших продуктов, включая Поиск, автономный транспорт и Алису. Поэтому запуск международного ML-трека — это логичный этап развития Yandex Cup и возможность собрать на одной площадке лучших ML-инженеров со всего мира, включая российских школьников, которые уже выигрывали мировые чемпионаты и уверенно решают задачи взрослого уровня», — говорит руководитель направления по работе с молодёжью компании Марина Максимова.