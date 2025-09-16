Детские лагеря Крыма: больше всего нарушений — в организации питания

При этом, свидетельствуют данные внутренней статистики ведомства, всего с начала летней оздоровительной кампании в оздоровительных организациях для детей выявлено 333 нарушения (271 нарушения — в 2024 году). Из них больше всего — по организации питания: 22% от общего количества нарушений. Более 1400 человек привиты против гепатита, против дизентерии.