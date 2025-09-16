Пробы российского препарата на основе вируса от рака мозга займут около двух лет

В начале этого года завершилась первая фаза испытаний этого же препарата против рака молочной железы. «Вчера мы получили окончательный отчет о том, что первая фаза закончена. До конца этой недели он будет передан в Минздрав России на утверждение. Сейчас готовятся проекты протоколов для проведения двух последующих исследований: протокол второй фазы для исследования, которое мы вели на первой фазе, а также I/II фаза для опухоли головного мозга», — дополнил Рихтер.