Захватить зонт и одеться потеплее придётся хабаровчанам

Температура воды в Амуре у Хабаровска снизилась до 18 градусов, подает и уровень — сейчас отметается 204 см. У Комсомольска уровень воды в реке также изменился — стал меньше на 3 см (сейчас здесь 247 см), а рядом с Николаевском, напротив, прирост на 11 см (до 157 см).