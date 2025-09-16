Захватить зонт и одеться потеплее придётся хабаровчанам

Завтра, 17 сентября, в Хабаровске похолодает на несколько градусов, пройдут осадки: дождь ожидается ночью, сохранится он и днем, но уже будет небольшим. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ветер прогнозируется юго-западный, с порывами до 8−13 м/c. Столбик термометра покажет +8..+10 °C в ночные часы, затем прогреется до +16..+18 °C.
Ранее синоптики предупреждали, что в Хабаровске вскоре установится климатическая осень, а также о затоке холода, который ожидается ближе к концу недели. Однако история температурных наблюдений помнит всплески тепла и во второй декаде сентября. Например, в 2015 году 17 и 18 сентября прогревалось до +26 градусов.
По данным Дальневосточного УГМС, в Комсомольске-на-Амуре тоже пройдет небольшой дождь, его прогнозируют днем. В это же время прогреется до +16..+18 °C, а ночью температура достигнет +9..+11 °C. Ветер западный, умеренный.
По югу региона предстоящей ночью местами пройдет сильный дождь, но по большей части осадки будут кратковременными, а днем — небольшими. Этот сентябрьский день пройдут при умеренном, юго-западном ветре и температуре +10..+12 °C и +17..+19 °C соответственно.
На севере края без существенных осадков, но местами дождь возможен, например, в Охотском округе. Температура здесь составит +7…+11°C ночью и +11..+15 °C днем. На остальной территории эти показатели достигнут +9..11 °C и +15..17 °C соответственно. Ветер умеренный, северо-западный, северо-восточный.
Температура воды в Амуре у Хабаровска снизилась до 18 градусов, подает и уровень — сейчас отметается 204 см. У Комсомольска уровень воды в реке также изменился — стал меньше на 3 см (сейчас здесь 247 см), а рядом с Николаевском, напротив, прирост на 11 см (до 157 см).