«У него температура 40!»: родители отказывались от госпитализации, пока сын не оказался на грани жизни и смерти

В Балаково спасают подростка с гангренозным аппендицитом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трудный день выдался в городской больнице Балакова. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на соцсети медучреждения, из 40 человек, поступивших в приемное хирургическое отделение, практически каждый пятый был ребенком!

— Самому маленькому пациенту всего один год и десять месяцев. Мальчик получил страшный химический ожог пищевода, выпив уксус. Сейчас его состояние остается стабильно тяжелым, пострадавший находится в реанимации, но ему требуется сложнейшая процедура — ФГДС, которую в Балаковской больнице провести не могут из-за отсутствия специального аппарата для таких крох. Его ждет перевод в другую больницу, — пишут журналисты.

Подросток с гангренозным аппендицитом, перитонитом и септическим шоком был доставлен в состоянии, граничащем со смертельным. Со слов родителей, у ребенка два дня держалась температура 40 градусов, но они дважды отказывались от вызова скорой помощи. Теперь парень борется за жизнь в реанимации.

Еще двое детей поступили с инородными телами в пищеводе. Один проглотил монету, которая, к счастью, вышла сама. Другому пациенту повезло меньше — десятирублевую монету пришлось извлекать врачам.

