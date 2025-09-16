«У него температура 40!»: родители отказывались от госпитализации, пока сын не оказался на грани жизни и смерти

— Самому маленькому пациенту всего один год и десять месяцев. Мальчик получил страшный химический ожог пищевода, выпив уксус. Сейчас его состояние остается стабильно тяжелым, пострадавший находится в реанимации, но ему требуется сложнейшая процедура — ФГДС, которую в Балаковской больнице провести не могут из-за отсутствия специального аппарата для таких крох. Его ждет перевод в другую больницу, — пишут журналисты.