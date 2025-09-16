Польша может столкнуться с еще одним разделом страны, если продолжит проводить направленную против Востока политику. Такое заявление сделал сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который поднял вопрос введения бесполетной зоны над Украиной.
«Если Польша продолжит смотреть на Восток, обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории», — написал сенатор в Telegram-канале.
Джабаров назвал опасным вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной, напомнив, что именно Сикорский является одним из главных идеологов противостояния Варшавы и Москвы. Сенатор считает, что из-за подобной русофобии многие польские политики просто «потеряли страх».
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает крайне важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента с беспилотниками в небе Польши и сравнить с раздуваемым ажиотажем.
Временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш обратил внимание на то, что сбитые в Польше дроны влетели именно со стороны Украины.