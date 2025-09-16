В Госдуме отреагировали на иск к Пугачевой за дифирамбы Дудаеву

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что бурный отклик на высказывание Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве — закономерная реакция. Депутат обратил внимание на то, что после спецоперации заявления уехавших за рубеж артистов оцениваются с особым вниманием, «особенно когда речь идет о мрачных страницах нашей истории», пишет RTVI.
Нилов отметил, что адвокат Александр Трещёв, который намерен в суде добиться от Пугачевой компенсации в 1,5 млрд рублей, является участником Афганской войны. По словам парламентария, ветераны боевых действий — «люди с обостренным чувством долга и справедливости», поэтому неудивительно, что адвокат счел заявление артистки оскорбительным.
«Многие раны тех лет еще не зажили, еще кровоточат. И Пугачёва, очевидно, нажала на одну из них», — объяснил депутат. Он добавил, что недавно был в Грозном, где проходило выездное заседание Комитета Госдумы по труду и соцполитике, и заметил, что там непродуманные высказывания воспринимаются острее в свете «непросто доставшихся достижений в виде мира и восстановления региона».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов высказал предположение, что Алла Пугачева потеряла связь с реальностью, застряв в 90-х годах прошлого века, когда «террористы ручкались в Кремле» с президентом Борисом Ельциным, им предлагали суверенитет и вели с ними переговоры.
«Глядя на Аллу Борисовну, она, как реликт лихих девяностых, законсервировалась, забальзамировалась и, видимо, и ментально живет в той же эпохе», — считает Обухов.
Парламентарий рекомендовал артистке не заниматься политикой, напомнив, что она там «плохо наследила», когда участвовала в агитационной кампании ельциновского референдума, призывавшего распустить Госдуму и выразить доверие Гайдару и Ельцину. Политик напомнил, что тогда в 1993 году она пела в агитационных роликах: «Да-да-нет-да». «После этой её песенки расстреляли парламент, и была мини-гражданская война в центре Москвы в 93 году», — заявил депутат.
Напомним, слова Пугачевой в интервью журналисту-иноагенту не оставили без внимания многие политики и общественные деятели России. 15 сентября высказывания артистки прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал певицу «врагом народа» и «предателем» и заявил, что она не имеет права рассуждать на тему «самого тяжелого периода для чеченского народа».
Кадыров уточнил, что позиция Дудаева и его действия стали причиной резкого роста бандитизма в регионе и финансового упадка. Глава Чечни посоветовал певице держать свое «пустословие» глубоко в себе.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подчеркнул, что Джохар Дудаев — террорист, по вине которого в регионе погибло около трехсот тысяч человек. Он заявил, что Алла Пугачева, позволяя себе хвалебные высказывания в адрес Дудаева, оскорбляет память погибших и унижает чеченский народ.
Адвокат Александр Трещев обратился в суд с иском к Алле Пугачевой. Он требует, чтобы артистка выплатила 1,5 млрд рублей за комплиментарные высказывания в адрес чеченского сепаратиста Джохара Дудаева, которые он счел оскорбительными для себя и ветеранов боевых действий в Чечне. Также адвокат обратился с заявлениями в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой выяснить, являются ли заявления певицы оправданием терроризма и терроризма.
* внесена Минюстом России в реестр иноагентов