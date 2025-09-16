Ричмонд
Пробные топки завершило в Нижнего Новгороде АО «Теплоэнерго»

Финальный этап подготовки к отопительному сезону завершило АО «Теплоэнерго» на всех 113 котельных, сообщает пресс-служба компании.

Источник: Время

Пробные пуски тепла проходили со 2 по 12 сентября. Оборудование отработало процессы штатно.

Пробные топки прошли на тепловых источниках, питающих наибольшее количество социальных объектов.

По информации управления энергонадзора АО «Теплоэнерго», системы отопления жилых домов и социальных учреждений готовы к зимнему отопительному периоду.

После окончания пробного протапливания система теплоснабжения остается заполненной сетевой водой и находится под избыточным давлением.

АО «Теплоэнерго» параллельно продолжает работы по реализации ремонтной программы, обновляя тепловые сети.