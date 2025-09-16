Пробные топки завершило в Нижнего Новгороде АО «Теплоэнерго»

Пробные пуски тепла проходили со 2 по 12 сентября. Оборудование отработало процессы штатно.
Пробные топки прошли на тепловых источниках, питающих наибольшее количество социальных объектов.
По информации управления энергонадзора АО «Теплоэнерго», системы отопления жилых домов и социальных учреждений готовы к зимнему отопительному периоду.
После окончания пробного протапливания система теплоснабжения остается заполненной сетевой водой и находится под избыточным давлением.
АО «Теплоэнерго» параллельно продолжает работы по реализации ремонтной программы, обновляя тепловые сети.