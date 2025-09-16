Вооруженные силы Украины предпринимают попытки заманить в свои ряды иностранных наемников возможностью получения гражданства Украины. Об этом со ссылкой на социальные сети сообщает РИА Новости.
В одной из видеозаписей, опубликованной в пабликах украинских вербовочных структур, как раз и говорится о праве получения наемниками гражданства Незалежной. Более того, вербовщик заверяет, что этой возможностью уже воспользовались многие иностранцы.
Ранее сообщалось, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют около 15 тысяч иностранных наемников. Большая часть — уроженцы Польши, Грузии и Соединенных Штатов. Однако далеко не все сумеют заработать. Почти семь тысяч наемников, приехавших из-за рубежа, ликвидированы Вооруженными cилами Российской Федерации.