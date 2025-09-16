Ученые раскрыли, какая болезнь у беременных может вызвать аутизм у детей

Уточняется, что женщины с высоким уровнем сахара в крови во время беременности набрали на несколько баллов меньше в когнитивном тесте, обычно используемом для скрининга деменции. Позже их дети тоже набирали более низкие баллы в тестах IQ и сталкивались с более высоким риском задержек в развитии, включая частичные задержки и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).