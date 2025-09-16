Ученые раскрыли, какая болезнь у беременных может вызвать аутизм у детей

Исследователи из Австралии и Сингапура обнаружили, что у детей женщин, страдающих гестационным сахарным диабетом (ГСД) во время беременности, риск развития РАС (расстройства аутистического спектра) на 56% выше, чем у детей девушек без этого осложнения, пишет Daily Mail.
Уточняется, что женщины с высоким уровнем сахара в крови во время беременности набрали на несколько баллов меньше в когнитивном тесте, обычно используемом для скрининга деменции. Позже их дети тоже набирали более низкие баллы в тестах IQ и сталкивались с более высоким риском задержек в развитии, включая частичные задержки и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
«Существует растущая обеспокоенность по поводу нейротоксического воздействия гестационного диабета на развивающийся мозг», — заявил ведущий автор исследования и доцент из Школы медицины Национального университета Сингапура Доктор Лин-Цзюнь Ли.
По его словам, ГСД нарушает фундаментальные, тонкие процессы формирования мозга из-за дисбаланса питательных веществ, клеточного стресса, воспаления и снижения снабжения плода кислородом.
Ученые изучили данные более 9 млн беременных. Метаанализ показал, что у детей, рожденных от матерей с ГСД, наблюдалось статистически значимое снижение когнитивных показателей. В частности, их общие показатели IQ были в среднем примерно на четыре пункта ниже, чем у детей, рожденных от женщин без ГСД.
Как подчеркивает автор материала, сейчас ГСД успешно контролируют специалисты, беременным важно проходить специальный тест и выполнять рекомендации врача, так риск развития когнитивных отклонений у ребенка значительно снижается.
