На ликвидацию незаконной свалки возле реки Миасс в Челябинске направят свыше 42 млн

Напомним, ранее на ситуацию с несанкционированной свалкой в Металлургическом районе обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Тогда ведомство информировало, что отходы приводят к загрязнению почвы, подземных вод и реки Миасс. Было возбуждено уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства.