На ликвидацию незаконной свалки возле реки Миасс в Челябинске направят свыше 42 млн

Власти города объявили соответствующую закупку.
«Ликвидация незаконно складированных отходов производства и потребления на территории Челябинска. Начальная цена — 42 млн 539 тыс. 692,54 ₽», — говорится в акционной документации.
Незаконная свалка находится на улице Дубравная. Ее общая площадь 32 тыс. 170 квадратных метров. Все работы должны быть завершены до 20 ноября текущего года. Подрядчика определят 25 сентября.
Напомним, ранее на ситуацию с несанкционированной свалкой в Металлургическом районе обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Тогда ведомство информировало, что отходы приводят к загрязнению почвы, подземных вод и реки Миасс. Было возбуждено уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства.