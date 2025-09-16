«Ублюдок просто ловит хайп»: Расторгуев объяснил, почему нахамил журналисту

Российский певец и солист группы «Любэ» Николай Расторгуев в беседе со Starhit объяснил, почему нахамил журналисту в ответ на вопрос о деньгах.
По словам артиста, вопрос интервьюера был не просто о заработке Расторгуева, а о его отношениях с концертным директором: журналист намекнул на предательство со стороны менеджера.
— Этот ублюдок, не журналист, просто ловит хайп. Ему нужно было задать провокационный вопрос. Он настоящий провокатор. У меня язык еле поворачивается называть его журналистом. Он практически обвинил моего директора в воровстве. Это мой товарищ, с которым я работаю бок о бок 40 лет! И мне какой-то щегол задает такой вопрос. Какое он имеет право говорить такие вещи? Поэтому был такой резкий ответ ему, — заявил музыкант в беседе со Starhit.
Стоявшей рядом журналистке показалось, что артист сейчас ударит ее коллегу, на что Расторгуев честно ответил: «Хотелось бы!». Журналист отнесся к возмущению певца с пониманием и продолжил диалог в дружелюбном тоне.
Тем не менее информация о заработках лидера «Любэ» периодически все-таки появляется в Сети. В марте стало известно, что гонорар за выступление артистов составляет от пяти до восьми миллионов рублей за час, в зависимости от таких факторов, как локация, дата, статус организатора и число гостей. Кроме того, необходимо учитывать дополнительные расходы, включая аренду звуковой аппаратуры, которая обойдется примерно в 700 тысяч рублей.