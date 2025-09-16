«Ублюдок просто ловит хайп»: Расторгуев объяснил, почему нахамил журналисту

— Этот ублюдок, не журналист, просто ловит хайп. Ему нужно было задать провокационный вопрос. Он настоящий провокатор. У меня язык еле поворачивается называть его журналистом. Он практически обвинил моего директора в воровстве. Это мой товарищ, с которым я работаю бок о бок 40 лет! И мне какой-то щегол задает такой вопрос. Какое он имеет право говорить такие вещи? Поэтому был такой резкий ответ ему, — заявил музыкант в беседе со Starhit.