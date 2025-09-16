В Свердловской областной больнице № 1 установили томограф

Томограф начал работать в Свердловской областной клинической больнице № 1 в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Для монтажа нового аппарата в помещении усилили рентгензащиту кабинета, заменили питающие кабели, двери, подвесной потолок и напольное покрытие. Денис Паслер отметил, что оборудование позволит ежегодно обслуживать 25 тысяч человек, а также быстрее и качественнее проводить исследования.
Кроме того, после установки оборудования в холле больницы провели капитальный ремонт. Там создали условия для маломобильных граждан, зоны для отдыха, сделали новый гардероб и большой панорамный лифт. Все помещения оборудованы современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, в больнице установили новую витражную систему и заменили оконные и дверные конструкции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.