В Свердловской областной больнице № 1 установили томограф

Кроме того, после установки оборудования в холле больницы провели капитальный ремонт. Там создали условия для маломобильных граждан, зоны для отдыха, сделали новый гардероб и большой панорамный лифт. Все помещения оборудованы современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, в больнице установили новую витражную систему и заменили оконные и дверные конструкции.