Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: здание Сытного двора в «Коломенском» будет отреставрировано

В прошлом году стартовала реализация комплексного проекта благоустройства музея-заповедника «Коломенское».

В прошлом году власти столицы приступили к реализации масштабного проекта по благоустройству музея-заповедника «Коломенское», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, в этом сезоне открыли новую набережную, что стало важным шагом в развитии инфраструктуры заповедника. Параллельно с этим проведена реставрация уникального архитектурного памятника — шатровой церкви Вознесения Господня в Коломенском. Этот храм XVI века, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году вместе с Кремлем, Красной площадью и Новодевичьим монастырем, нуждался в бережной реставрации.

Процесс восстановления занял два с половиной года. Особое внимание уделялось шатру: кирпичная кладка была тщательно очищена от загрязнений и старой обмазки, проведена биоцидная обработка, после чего поверхность загрунтовали, обмазали и окрасили. Использование современных материалов обеспечило хорошую паропроницаемость, что позволяет кладке «дышать».

Декоративные элементы, такие как крест и яблоко, были расчищены и позолочены. Специалисты также восстановили белокаменные кокошники, наличники, капители с резьбой и стрельчатые окна. Цоколь сохранили в его историческом виде, оставив небольшие утраты и шероховатости, которые законсервировали. Это усиливает ощущение, что храму скоро исполнится полтысячи лет. Открытие храма запланировано к престольному празднику Вознесения Господня в мае 2026 года.

Научным консультантом по созданию экспозиции выступил доктор искусствоведения, профессор и почетный член РАХ Андрей Леонидович Баталов. Выставка в подклете будет работать круглый год, а церковь — только в теплое время года, как и прежде. Службы будут проводиться в дни важных церковных праздников, а в остальное время храм будет функционировать как музей.

На очереди у реставраторов еще несколько объектов музея-заповедника «Коломенское», включая здание Сытного двора, добавил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства завершили монтаж новой архитектурно-художественной подсветки на набережной музея-заповедника «Коломенское».

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше