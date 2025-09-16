Собянин: здание Сытного двора в «Коломенском» будет отреставрировано

Научным консультантом по созданию экспозиции выступил доктор искусствоведения, профессор и почетный член РАХ Андрей Леонидович Баталов. Выставка в подклете будет работать круглый год, а церковь — только в теплое время года, как и прежде. Службы будут проводиться в дни важных церковных праздников, а в остальное время храм будет функционировать как музей.