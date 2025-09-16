Собянин: здание Сытного двора в «Коломенском» будет отреставрировано

В прошлом году власти столицы приступили к реализации масштабного проекта по благоустройству музея-заповедника «Коломенское», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, в этом сезоне открыли новую набережную, что стало важным шагом в развитии инфраструктуры заповедника. Параллельно с этим проведена реставрация уникального архитектурного памятника — шатровой церкви Вознесения Господня в Коломенском. Этот храм XVI века, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году вместе с Кремлем, Красной площадью и Новодевичьим монастырем, нуждался в бережной реставрации.
Процесс восстановления занял два с половиной года. Особое внимание уделялось шатру: кирпичная кладка была тщательно очищена от загрязнений и старой обмазки, проведена биоцидная обработка, после чего поверхность загрунтовали, обмазали и окрасили. Использование современных материалов обеспечило хорошую паропроницаемость, что позволяет кладке «дышать».
Декоративные элементы, такие как крест и яблоко, были расчищены и позолочены. Специалисты также восстановили белокаменные кокошники, наличники, капители с резьбой и стрельчатые окна. Цоколь сохранили в его историческом виде, оставив небольшие утраты и шероховатости, которые законсервировали. Это усиливает ощущение, что храму скоро исполнится полтысячи лет. Открытие храма запланировано к престольному празднику Вознесения Господня в мае 2026 года.
Научным консультантом по созданию экспозиции выступил доктор искусствоведения, профессор и почетный член РАХ Андрей Леонидович Баталов. Выставка в подклете будет работать круглый год, а церковь — только в теплое время года, как и прежде. Службы будут проводиться в дни важных церковных праздников, а в остальное время храм будет функционировать как музей.
На очереди у реставраторов еще несколько объектов музея-заповедника «Коломенское», включая здание Сытного двора, добавил Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства завершили монтаж новой архитектурно-художественной подсветки на набережной музея-заповедника «Коломенское».