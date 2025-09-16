Ожидаемая медианная зарплата в Ростовской области выросла до 70 тысяч рублей

В августе 2025 года ожидаемая медианная зарплата у соискателей в Ростовской области составила 70 тысяч рублей. Сумма оказалась на 10 тысяч больше, чем в конце лета прошлого года, говорится в исследовании hh.ru.
Рост запросов соискателей в регионе оказался выше общероссийского. В среднем по стране ожидания увеличились на 6 тысяч рублей, достигнув планки в 75 тысяч рублей. Ростовская область также обогнала и соседние южные регионы, где прирост составил 9,3 тысячи рублей.
Наибольший скачок в зарплатных ожиданиях показали представители высшего и среднего менеджмента, а также работники производственной сферы. Их запросы выросли на 20 тысяч рублей и более. При этом специалисты из сферы IT не стали повышать свои требования, а в закупках рост оказался минимальным — 3,9 тысячи рублей.
Несмотря на общий рост оплаты труда, самые высокие амбиции по-прежнему остаются у топ-менеджеров. Они рассчитывают на заработную плату, превышающую 146,3 тысячи рублей в месяц.
Напомним, по расчетам властей, среднемесячная зарплата в донской столице должна превысить 100 тысяч рублей в 2028 году.
Подпишись на нас в Telegram.