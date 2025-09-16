Ожидаемая медианная зарплата в Ростовской области выросла до 70 тысяч рублей

Наибольший скачок в зарплатных ожиданиях показали представители высшего и среднего менеджмента, а также работники производственной сферы. Их запросы выросли на 20 тысяч рублей и более. При этом специалисты из сферы IT не стали повышать свои требования, а в закупках рост оказался минимальным — 3,9 тысячи рублей.