В детском онкоцентре Перми начались интерактивные занятия

«Как педагог я с радостью участвую в проекте “Музей идет в больницу”. Каждое занятие, я надеюсь, будет для детей маленьким праздником. Ребята создают собственные рисунки и стикеры. Это не просто художественное упражнение — это способ проговорить свои переживания, воплотить настроение в красках и линиях. Очень важно, что дети видят результат своего труда: каждый вклад ценен, каждая работа становится частью общего проекта. Итогом программы станет стикерпак и выставка. Это позволит детям ощутить гордость за свою работу, поделиться ею с близкими и другими ребятами. Таким образом, занятия помогают не только развивать художественные и эмоциональные навыки, но и возвращают детям чувство радости, общности и веры в собственные силы», — рассказывает художник, музейный педагог Пермской галереи Яна Дорофеева.