В детском онкоцентре Перми начались интерактивные занятия

В Детском онкогематологическом центре им. Ф. П. Гааза стартовал очередной цикл занятий с детьми в рамках проекта «Музей идет в больницу», который реализуют благотворительный фонд «Берегиня» и Пермская государственная художественная галерея. На первой встрече подопечные фонда изучали репродукции картин из коллекции галереи, учились распознавать и выражать свои эмоции через искусство.
Для детей, которые долго находятся на лечении в больнице, крайне важно сохранять связь с внешним миром. Многим ребятам нельзя покидать палаты, а для выздоровления необходимо чувствовать, что мир не ограничивается больничными стенами, что можно влиять на происходящее и продолжать учиться, получая от жизни удовольствие.
Программа цикла включает 11 интерактивных занятий, разработанных совместно с детским онкопсихологом. Она нацелена не только на знакомство и погружение в мир искусства, но и на комплексную реабилитацию. В нее входит развитие эмоционального интеллекта, восстановление когнитивных и социальных навыков, нарушенных из-за болезни и изоляции. Через работу со специально подобранными репродукциями картин с разным настроением дети учатся осознавать и проговаривать свои переживания, что особенно важно в процессе лечения.
«Это не просто лекции или мастер-классы. Это реабилитация через искусство, — подчеркивает директор фонда “Берегиня” Татьяна Голубаева. — Болезнь и лечение сужают мир ребенка до палаты. Наши занятия возвращают детям краски, эмоции и связь с внешним миром. Они учатся понимать себя через великие произведения, а это мощнейший инструмент для восстановления».
«Как педагог я с радостью участвую в проекте “Музей идет в больницу”. Каждое занятие, я надеюсь, будет для детей маленьким праздником. Ребята создают собственные рисунки и стикеры. Это не просто художественное упражнение — это способ проговорить свои переживания, воплотить настроение в красках и линиях. Очень важно, что дети видят результат своего труда: каждый вклад ценен, каждая работа становится частью общего проекта. Итогом программы станет стикерпак и выставка. Это позволит детям ощутить гордость за свою работу, поделиться ею с близкими и другими ребятами. Таким образом, занятия помогают не только развивать художественные и эмоциональные навыки, но и возвращают детям чувство радости, общности и веры в собственные силы», — рассказывает художник, музейный педагог Пермской галереи Яна Дорофеева.
Отметим, проект «Музей идет в больницу» существует с 2014 года. За это время в стенах детского стационара было организовано несколько десятков выставок и детских мастер-классов. Проект стал важной частью реабилитации детей с онкологическими заболеваниями.
«Музей идет в больницу» осуществляет программа организации досуга пациентов лечебного отделения фонда «Берегиня» — «Знайбус». Ее цель — создавать позитивный эмоциональный фон, в котором пациенты легче переносят лечение и думают о своем будущем. В этом году проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.