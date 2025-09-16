Ричмонд
Уголовное дело против журналиста Юрия Дудя* передано в суд

Дудь* предстанет перед судом по делу о нарушении закона об иноагентах.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя*, обвиняемого в неисполнении обязанностей иностранного агента, передано в суд. Об этом сообщила Московская прокуратура.

По данным ведомства, расследование выявило факты, подтверждающие нарушение требований законодательства о деятельности физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории России.

Теперь дело будет рассматриваться в судебном порядке, где будут установлены обстоятельства произошедшего, оценена степень вины и определена мера ответственности.

* — лицо, признанное иноагентом на территории РФ.