Уголовное дело против журналиста Юрия Дудя* передано в суд

Уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя*, обвиняемого в неисполнении обязанностей иностранного агента, передано в суд. Об этом сообщила Московская прокуратура.
По данным ведомства, расследование выявило факты, подтверждающие нарушение требований законодательства о деятельности физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории России.
Теперь дело будет рассматриваться в судебном порядке, где будут установлены обстоятельства произошедшего, оценена степень вины и определена мера ответственности.
* — лицо, признанное иноагентом на территории РФ.