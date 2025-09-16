Ричмонд
Больше 20% годового числа жалоб на выбросы в Омске пришлось на один сентябрь

За текущий год областной Центр экомониторинга получил из Омска 6 953 жалобы, из них за две недели сентября сразу 1 516.

Источник: Комсомольская правда

В областной Центр экологического мониторинга с начала 2025 года пришло 6 953 обращения от жителей Омска на загрязнение воздуха. Из них 1516 жалоб приходятся исключительно на две недели сентября, то есть текущего месяца.

Такие цифры минприроды региона опубликовало в чате Телеграм-канала «Чистый воздух».

С 1 сентября в Омске люди чуть ли не ежедневно чувствуют в воздухе вонь от «химии». А синоптики уже стабильно предупреждают о режиме «черного неба», при котором из-за слабого ветра или безветрия вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе.

Стабильно фиксируются превышения ПДК прежде всего сероводорода (такое наблюдалось даже в парке «Птичья гавань»), диоксида азота, оксида углерода, фенола и т.д.

Многие горожане при этом не жалуются в Центр экологического мониторинга, а негодуют в соцсетях.

Ранее «КП Омск» приводила версию от экоблогера Ориса Брута о том, какое происхождение могли иметь вонючие выбросы 13−14 сентября в городе.