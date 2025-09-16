Больше 20% годового числа жалоб на выбросы в Омске пришлось на один сентябрь

С 1 сентября в Омске люди чуть ли не ежедневно чувствуют в воздухе вонь от «химии». А синоптики уже стабильно предупреждают о режиме «черного неба», при котором из-за слабого ветра или безветрия вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе.