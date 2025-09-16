В Омске предлагают услугу по восстановлению интернета за 1000 рублей

Автор услуги обещает помочь вернуть стабильное соединение 4G и полный доступ к приложениям и сайтам. Цена такой «инструкции» — 1000 рублей. В объявлении указано, что результат гарантирован.
Проблемы с доступом к сети ранее объяснили в Минцифры — ведомство заявило, что ограничения связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности. При этом для пользователей сохранили доступ к ряду ресурсов из так называемого «белого списка».
В список вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, портал Госуслуг, сервисы «Яндекса», торговые площадки Ozon и Wildberries, Avito, видеосервисы «Дзен» и Rutube. В ближайшее время там также должны появиться официальные сайты правительства Омской области и региональных ведомств.