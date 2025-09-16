Ричмонд
Участок под застройку в Знаменском предместье Иркутска выставлен на торги

В Иркутске на торги выставлен участок площадью 12,6 гектара под застройку в Знаменском предместье.

Источник: Reuters

Территория, ограниченная улицами Зимней, Сарафановской, Тулунской, Баррикад и Напольной, предназначена для строительства многоэтажных жилых домов. Об этом сообщает сайт «ИрСити».

В настоящее время на участке находятся около ста объектов, включая жилые дома, котельную, гаражи, склады и хозяйственные постройки. Все они подлежат сносу и расселению.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 27,7 млрд рублей. Начальная цена права заключения договора составляет 23,8 млн рублей. Срок завершения строительства — 31 декабря 2033 года. Заявки от застройщиков принимаются до конца сентября.