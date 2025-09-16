Ричмонд
В Прикамье опечатали и расселили частный пансионат для пожилых и инвалидов

Здание оказалось неподходящим для таких услуг.

Источник: Аргументы и факты

Приставы опечатали и расселили частный пансионат для пожилых и инвалидов в Пермском крае, сообщает краевое ГУФССП.

Как рассказывает ведомство, проверка прошла в одном из заведений города Гремячинска. Специалисты из контролирующих организаций выехали в частный пансионат, где содержали инвалидов и престарелых людей. На месте ведомства изучили не только само здание, но и распорядок и качество услуг, которые предоставляют пациентам.

Как выяснилось, законодательство в учреждении нарушали систематически. В частности, проверка нашла проблемы с организацией питания и соцуслуг. Сотрудники не обеспечивали качественный уход и медицинское сопровождение, а само здание оказалось непригодно для таких услуг: в нём не было доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан.

Суд принял решение закрыть пансионат, а с решением инстанции на место выехали судебные приставы. Работники ГУФССП Пермского края опечатали помещения, а специалисты минтруда и соцразвития региона пациентов расселили по государственным соцучреждениям.