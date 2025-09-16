В Прикамье опечатали и расселили частный пансионат для пожилых и инвалидов

Как рассказывает ведомство, проверка прошла в одном из заведений города Гремячинска. Специалисты из контролирующих организаций выехали в частный пансионат, где содержали инвалидов и престарелых людей. На месте ведомства изучили не только само здание, но и распорядок и качество услуг, которые предоставляют пациентам.