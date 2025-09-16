В Вологодской области предприятие оптимизировало производство CLT-панелей

За шесть месяцев команда опытных сотрудников предприятия совместно с экспертами федерального центра компетенций сделала расчеты эффективности работы оборудования, провела диагностику потока производства CLT-панелей и выявила «узкие места». Рабочая группа прошла два модуля обучения инструментам бережливого производства. После внедрения улучшений время переналадки сократили на семь минут, также была разработана матрица компетенций сотрудников предприятия и работает методика работы с доской решения проблем.