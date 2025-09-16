Ричмонд
В Вологодской области предприятие оптимизировало производство CLT-панелей

Его рабочая группа прошла два модуля обучения бережливым технологиям.

Источник: Национальные проекты России

Предприятие по производству CLT-панелей «Сокол СиЭлТи» в Вологодской области увеличило эффективность работы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

За шесть месяцев команда опытных сотрудников предприятия совместно с экспертами федерального центра компетенций сделала расчеты эффективности работы оборудования, провела диагностику потока производства CLT-панелей и выявила «узкие места». Рабочая группа прошла два модуля обучения инструментам бережливого производства. После внедрения улучшений время переналадки сократили на семь минут, также была разработана матрица компетенций сотрудников предприятия и работает методика работы с доской решения проблем.

«Руководство предприятия ставит амбициозные цели, в том числе ежегодный минимальный пятипроцентный рост производительности труда, снижение непроизводственных затрат и сокращение времени производства. Для тиражирования опыта пилотного проекта создана рабочая группа из сотрудников предприятия, которые являются профессионалами своего дела и заряжены на достижение поставленных целей. Все сотрудники предприятия готовы к обучению и развитию», — отметил консультант АНО «Федеральный центр компетенций» Артем Петрушев.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.