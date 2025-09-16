Вице-губернатор Чемезов: у меня арестовали счет, я не смог детям питание купить

«Мне вменяют, что я устанавливал кабальные тарифы. Как я устанавливал, когда это делает РЭК, решением комиссионным на основании федеральных решений. Более того, РЭК очень часто в судах по этому вопросу не только с компанией этих бизнесменов, но и другими судами там. Никто из бизнеса никогда не радуется тарифам. И, насколько я помню, мы никогда не превышали нормы, которые нам федеральным центром устанавливались, или ФАС. Ну и самое для меня непонятное, что эти бизнесмены каким-то образом меня обогатили», — прокомментировал Олег Чемезов.