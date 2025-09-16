В Нижнекамске стартовал отопительный сезон

Беляев отметил, что во вторник, 16 сентября, стартует поэтапная подача тепла в детские сады города и района. В течение следующей недели тепло получат и больницы, а после — школы. Подключение многоквартирных домов запланировано, когда средняя дневная температура воздуха установится на уровне +8 градусов. Однако, по просьбам жителей, этот процесс может начаться раньше.