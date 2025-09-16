В Нижнекамске стартовал отопительный сезон

В Нижнекамске начался отопительный сезон. Об этом на утреннем совещании сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.
Беляев отметил, что во вторник, 16 сентября, стартует поэтапная подача тепла в детские сады города и района. В течение следующей недели тепло получат и больницы, а после — школы. Подключение многоквартирных домов запланировано, когда средняя дневная температура воздуха установится на уровне +8 градусов. Однако, по просьбам жителей, этот процесс может начаться раньше.
Глава района подчеркнул, что на следующей неделе во всех многоквартирных домах начнется заполнение систем отопления водой и стравливание воздуха. Это необходимо для того, чтобы подключение прошло без сбоев.
Особое внимание Радмир Беляев уделил подготовке коммерческих зданий. Все сроки по оформлению паспортов готовности прошли, но многие здания до сих пор не имеют необходимых документов. Глава района просит собственников ускорить этот процесс. Нельзя делить здания на коммерческие и некоммерческие. Если это общественное здание, тепло должно быть подано вовремя.
Напомним, Татарстан готов к отопительному сезону на 96 процентов. Высокий уровень готовности демонстрируют объекты культуры.