Архитекторы предложили создать три узких моста вместо эстакады и построить высокую башню

«Вариант, представленный нашим бюро концептуальный, и не нужно его воспринимать буквально. Главная идея — разделить потоки транспорта и вело-пешеходной связи. Условно создать три узких моста. Два транспортных в разные стороны движения и вело-пешеходный для возможности попасть на остров Канта, причём они могут быть ниже транспортного уровня, находясь под защитой от осадков», — пояснили власти.