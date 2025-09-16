Архитекторы предложили создать три узких моста вместо эстакады и построить высокую башню

Архитекторы продолжают предлагать идеи, как поступить с эстакадой. Один из вариантов — построить вместо него три узких моста и высокую башню. Об этом сообщает администрация Калининграда.
«Вариант, представленный нашим бюро концептуальный, и не нужно его воспринимать буквально. Главная идея — разделить потоки транспорта и вело-пешеходной связи. Условно создать три узких моста. Два транспортных в разные стороны движения и вело-пешеходный для возможности попасть на остров Канта, причём они могут быть ниже транспортного уровня, находясь под защитой от осадков», — пояснили власти.
В центре главного моста хотят возвести смотровую площадку с автобусными остановками. Дорога будет её огибать с двух сторон. Дизайн башни пока условный, сейчас рассматривается несколько вариантов.
Это не единственный из проектов будущей реконструкции эстакадного моста. Есть идея отказаться от него и спрятать Московский проспект под землю или разделить переправу на три части с разными визуальными параметрами.