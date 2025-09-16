Три предприятия Владимирской области приняли участие в «Фабрике процессов»

Участниками «Фабрики процессов» стали компании «Ставро-Мед», «Фабрика Николь Пак» и «Этиол» во Владимирской области. Они входят в федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
В рамках смоделированного производственного процесса удалось достичь увеличения выработки в 3,5 раза и снижения себестоимости изделий на 66%. Реорганизация производства позволила участникам эксперимента наглядно увидеть, как даже небольшие изменения в организации рабочего процесса могут привести к оптимизации производственных потоков, сокращению потерь и издержек, повышению эффективности работы команды и улучшению качества конечного продукта.
«Фабрика процессов становится не просто учебной площадкой, а настоящим катализатором изменений в производственной культуре предприятий, доказывая, что даже в условиях существующих ограничений можно достичь впечатляющих результатов через грамотную организацию работы», — подчеркнул директор регионального центра компетенций Владимирской области Федор Жаров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.