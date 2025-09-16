Три предприятия Владимирской области приняли участие в «Фабрике процессов»

В рамках смоделированного производственного процесса удалось достичь увеличения выработки в 3,5 раза и снижения себестоимости изделий на 66%. Реорганизация производства позволила участникам эксперимента наглядно увидеть, как даже небольшие изменения в организации рабочего процесса могут привести к оптимизации производственных потоков, сокращению потерь и издержек, повышению эффективности работы команды и улучшению качества конечного продукта.