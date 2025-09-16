Ричмонд
Два района Омска накрыли опасные выбросы

ОМСК, 16 сентября, ФедералПресс. В двух районах Омска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) трех опасных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Источник: РИА "Новости"

«15 сентября на стационарном посту в Центральном округе Омска зафиксировано превышение ПДК диоксида азота в 1,18 раза, а на стационарном посту в Советском административном округе были зафиксированы превышения ПДК диоксида азота в 1,36 раза, оксида азота в 1,46 раза», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Советском округе Омска было зарегистрировано превышение ПДК фенола в 2,2 раза.

Омичи уже несколько дней подряд вводят режим «черного неба», при котором предприятия обязаны снижать выбросы в атмосферу.

Напомним, что Омская область по итогам весны этого года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 место и входит в десятку регионов-аутсайдеров. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.