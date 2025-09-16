Два района Омска накрыли опасные выбросы

«15 сентября на стационарном посту в Центральном округе Омска зафиксировано превышение ПДК диоксида азота в 1,18 раза, а на стационарном посту в Советском административном округе были зафиксированы превышения ПДК диоксида азота в 1,36 раза, оксида азота в 1,46 раза», — отметили в пресс-службе.