Два района Омска накрыли опасные выбросы

«15 сентября на стационарном посту в Центральном округе Омска зафиксировано превышение ПДК диоксида азота в 1,18 раза, а на стационарном посту в Советском административном округе были зафиксированы превышения ПДК диоксида азота в 1,36 раза, оксида азота в 1,46 раза», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, в Советском округе Омска было зарегистрировано превышение ПДК фенола в 2,2 раза.
Омичи уже несколько дней подряд вводят режим «черного неба», при котором предприятия обязаны снижать выбросы в атмосферу.
Напомним, что Омская область по итогам весны этого года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 место и входит в десятку регионов-аутсайдеров. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.