Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артем и София стали самыми популярными именами новорожденных в Хабаровском крае

Самыми популярными именами девочек в регионе в 2025 году стали София, Варвара, Виктория, Василиса и Алиса. Мальчиков же чаще всего называли Артемами, Михаилами, Александрами, Дмитриями и Максимами.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

«Среди уникальных имен стоит отметить: Аполлинария, Ария, Ася, Венера, Евангелия, Златослава, Калина, Каталея, Кирияна, Маричка, Матрона, Николетта, Онега, Ринэлия, Сандра, Сора, Таяна, Фаина, Эра, Ясна, Алмаз, Аян, Габриэль, Гор, Евдоким, Еремей, Ермил, Зевс, Илларион, Кай, Корней, Космос, Лаврентий, Лазарь, Макарий, Маркус, Нил, Серафим, Сократ. Также в 2025 году малышей назвали двойными и тройными именами: Лиза Валентина Этьеновна, София Луизе Юрика, Ван Мэйци Алиса, Данил Григорий, Мин Гвон, Мирослав-Даниэль», — добавили в ведомстве.