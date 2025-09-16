Артем и София стали самыми популярными именами новорожденных в Хабаровском крае

Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.
«Среди уникальных имен стоит отметить: Аполлинария, Ария, Ася, Венера, Евангелия, Златослава, Калина, Каталея, Кирияна, Маричка, Матрона, Николетта, Онега, Ринэлия, Сандра, Сора, Таяна, Фаина, Эра, Ясна, Алмаз, Аян, Габриэль, Гор, Евдоким, Еремей, Ермил, Зевс, Илларион, Кай, Корней, Космос, Лаврентий, Лазарь, Макарий, Маркус, Нил, Серафим, Сократ. Также в 2025 году малышей назвали двойными и тройными именами: Лиза Валентина Этьеновна, София Луизе Юрика, Ван Мэйци Алиса, Данил Григорий, Мин Гвон, Мирослав-Даниэль», — добавили в ведомстве.