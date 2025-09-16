Пермские ученые обеспечили нужную текучесть нефти математической моделью

Около 55 процентов нефтяных запасов в России относятся к высоковязким. Добывают их с помощью электрических центробежных насосов, создающих нужное давление для подъема и перекачивания флюида. Однако при критических значениях вязкости оборудование перегружается, пояснили в пресс-службе университета. Чтобы снять эту проблему, в призабойной части скважины устанавливают греющие устройства. От их работы текучесть потока повышается. При этом надо понимать, до какого уровня можно поднимать температуру, чтобы насосы не вышли из строя.
Исследователи создали цифровую трехмерную модель, включающую саму скважину, насосно-компрессорную трубу и соединенный с ней нагреватель цилиндрической формы. В эксперименте использовали источники тепла разной мощности (от 1 до 2,25 кВт) и длины (1, 3 и 5 метров), но поддерживали одинаковую температуру. Так удалось определить, что максимум, при котором насос качает без отказов, составляет 125 градусов. А оптимальный режим — 60 градусов при мощности нагревателя 2,25 кВт, в этом случае вязкость нефти уменьшается в 14 раз.