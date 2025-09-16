Пермские ученые обеспечили нужную текучесть нефти математической моделью

Около 55 процентов нефтяных запасов в России относятся к высоковязким. Добывают их с помощью электрических центробежных насосов, создающих нужное давление для подъема и перекачивания флюида. Однако при критических значениях вязкости оборудование перегружается, пояснили в пресс-службе университета. Чтобы снять эту проблему, в призабойной части скважины устанавливают греющие устройства. От их работы текучесть потока повышается. При этом надо понимать, до какого уровня можно поднимать температуру, чтобы насосы не вышли из строя.