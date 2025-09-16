Планируется оплачивать лечение жителей Иркутской области в других регионах

Проект закона о компенсации затрат другим регионам России на лечение жителей Иркутской области обсудили на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Приангарья. С такой инициативой выступил губернатор Игорь Кобзев и депутаты приняли решение поддержать законопроект и рекомендовать его к принятию в первом чтении на ближайшей сессии, которая пройдет 17 сентября.
Суть нового закона в том, чтобы компенсировать другим регионам затраты на лечение жителей Приангарья, если оно понадобилось при заболеваниях, не включенных в ОМС, а также при необходимости паллиативной медицинской помощи. По словам министра здравоохранения Приангарья Андрея Модестова, для такого взаимодействия понадобится заключение межрегионального соглашения. Подобный опыт уже есть в нескольких регионах страны, например, в Амурской, Томской, Тульской, Смоленской и Калининградской областях.
— Данная инициатива позволит жителям Приангарья получать необходимое лечение без дополнительных финансовых обременений для них самих или для тех регионов, где они временно пребывают, — пояснил председатель комитета Артем Лобков.
По словам депутата, после принятия в первом чтении работа над законопроектом будет продолжена.
Еще одна инициатива, которая была рассмотрена на заседании комитета, предполагает сделать бессрочным действие регионального материнского капитала. Напомним, что сейчас такая возможность для родных или приемных родителей действует до конца 2030 года.
Кроме того, предлагается внести поправки в закон, регламентирующий присвоение звания ветерана труда Иркутской области. А именно, поправки должны расширить перечень ведомственных знаков отличия за заслуги в труде, дающих право на присвоение этого статуса. Оба этих законопроекта также будут рассматриваться на сентябрьской сессии областного парламента.