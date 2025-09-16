Планируется оплачивать лечение жителей Иркутской области в других регионах

Суть нового закона в том, чтобы компенсировать другим регионам затраты на лечение жителей Приангарья, если оно понадобилось при заболеваниях, не включенных в ОМС, а также при необходимости паллиативной медицинской помощи. По словам министра здравоохранения Приангарья Андрея Модестова, для такого взаимодействия понадобится заключение межрегионального соглашения. Подобный опыт уже есть в нескольких регионах страны, например, в Амурской, Томской, Тульской, Смоленской и Калининградской областях.