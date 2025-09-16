В Бурятии отметили 100-летие Северо-Байкальского района

Мероприятие в честь 100-летия Северо-Байкальского района Республики Бурятии состоялось 10 сентября по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в районной администрации.
«Юбилей нашего района объединяет целые поколения людей, которые живут, работают и творят историю. Для нас это повод оглянуться назад и вспомнить все лучшее, что запечатлела память, а также подумать о перспективах развития. Северо-Байкальский район для каждого из нас — не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое», — подчеркнул глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.
Украшением праздника стал концерт «Сто лет под северным солнцем». Также состоялось награждение ветеранов знаком «Почетный гражданин Северо-Байкальского района», многие удостоены почетных грамот и благодарственных писем федерального и республиканского уровней. На мероприятии звучали народные мелодии и современные композиции. Особое место в программе заняли номера, рассказывающие об истории района, его героях и значимых событиях.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.