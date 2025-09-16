Жителям Ростовской области напомнили об ответственности за утерю оружия

Кроме этого, в сезон охоты отмечаются случаи потери оружия, часто это происходит при падении ружей с лодок. В таком случае владелец может понести как административную, так и уголовную ответственность. Главное правило при утере — немедленно сообщить о происшествии в ближайший пункт Росгвардии или полиции.