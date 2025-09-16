Ричмонд
Жителям Ростовской области напомнили об ответственности за утерю оружия

Жителей Дона попросили сразу же сообщать об утере оружия.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области напомнили об ответственности за нарушения при хранении и ношении оружия и патронов, а также за потерю оружия. Памятку опубликовали на сайте управления Росгвардии.

Оружие и патроны должны находиться в сейфах по месту жительства владельца. Особенная бдительность требуется в домах, где есть несовершеннолетние дети. Родителям нужно полностью ограничить для них доступ к местам хранения.

Строго запрещено ношение оружия в состоянии опьянения. За это предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Также возможны конфискация и лишение права на приобретение оружия на два года.

Под запретом находится и ношение оружия во время массовых публичных мероприятий. При транспортировке оружие должно находиться в чехле, кобуре или специальном футляре. Его необходимо разрядить, а патроны перевозить отдельно.

Кроме этого, в сезон охоты отмечаются случаи потери оружия, часто это происходит при падении ружей с лодок. В таком случае владелец может понести как административную, так и уголовную ответственность. Главное правило при утере — немедленно сообщить о происшествии в ближайший пункт Росгвардии или полиции.

